La crisis que se está viviendo en Ucrania ha dejado cientos de imágenes y situaciones desgarradoras, al igual como lo que le ocurrió a una pareja británica que quedó atrapada en medio de los bombardeos rusos iniciados por Vladímir Putin.

Se trata de Manisha y Metaish Parmar, una pareja inglesa que tras esperar 13 años para la adopción viajó al país de Europa del este, donde nacieron unos gemelos justo en medio de la guerra.

Los padres, que llegaron hace tres semanas al país, describieron lo que están pasando como una “pesadilla viviente”, de acuerdo a lo que consignó The Mirror.

“Las cosas no están bien, podemos escuchar explosiones. Es absolutamente traumático, devastador”, dijo la mujer a la BBC. “Estamos absolutamente preocupados, no sabemos qué hacer. No podemos ir a ningún lado, simplemente estamos varados y atrapados en Kiev”, agregó.

“Estamos viviendo una pesadilla”

Según su relato, cada vez que sienten el sonido de las sirenas antiaéreas deben refugiarse para proteger sus vidas.

“Pensamos que vendríamos aquí, ver nacer a nuestros recién nacidos y tener los mejores momentos de nuestras vidas: 13 años hemos estado esperando este momento. Y ahora estamos viviendo esta pesadilla absoluta y solo queremos salir”, continuó la mujer.

Además, comentaron que desde la embajada de británica les insisten en que conduzcan durante 14 horas en una zona de guerra para ir a buscar los documentos necesarios y así salir.

“En una situación como esta, uno pensaría que lo entenderían, ¿verdad? Y enviar el documento de viaje de emergencia electrónicamente en esta crisis. Pero no”, explicaron en otra entrevista con Good Morning Britain.

“Las carreteras están absolutamente atascadas y los trenes también están absolutamente atascados y con cuatro adultos y gemelos, es imposible”, añadió, mientras que su esposo dijo que “estamos suplicando al gobierno británico y a la embajada del Reino Unido que nos ayuden a salir de este lugar lo antes posible. Las tensiones están aumentando, las cosas no se ven ni suenan bien donde estamos, a nuestro alrededor”.

“El ambiente es muy estresante y obviamente estamos asustados, no sabemos qué esperar en este momento”, cerró.