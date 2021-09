Una pareja de recién casados está siendo tema de debate en redes sociales, luego que enviaran una factura de 240 dólares, alrededor de 185.000 pesos, a aquellos invitados que confirmaron que asistirían a su boda en Jamaica, pero que finalmente no se presentaron en la ceremonia.

Se trata de Doug Simmons, 44, y Dedra McGee (Simmons), 43, de Chicago, Estados Unidos, quienes molestos con sus comensales decidieron iniciar este proceso legal por haber incurrido en gastos que finalmente se perdieron, debido a la ausencia de algunos de ellos.

Así lo dio a conocer Doug a través de Facebook, quien afirmó que “no se ofenda si le llega esta factura”, asegurando que ésta fue enviada por mail y correo certificado a los invitados que no acudieron al matrimonio, a fin de asegurarse que el documento les llegue y entreguen una respuesta oportuna.

Lee también: Fue atacado en el patio de su casa: Mujer luchó contra un puma para salvar a su hijo de 5 años

Dentro del argumento entregado en la publicación, los recién casados señalaron que esto se debe a que “no nos llamó ni nos notificó debidamente que no asistiría, esta cantidad es lo que nos debe por pagar su asiento por adelantado. Puede pagar a través de Zelle o PayPal. Comuníquese con nosotros y díganos qué método de pago le conviene. ¡Gracias!”, consignó The Post.

Al ser consultados por el medio mencionado sobre esta medida que fue catalogada como “irrespetuosa” en redes sociales, Doug explicó que preguntaron al menos cuatro veces a sus invitados si es que estaban dispuestos a ir a Jamaica para la boda, recibiendo respuestas de aprobación.

Sin embargo, “nadie me dijo ni me envió un mensaje de texto, ‘Oye, no podemos asistir'”, añadió Simmons.

Lee también: Construyó una avioneta por completo en su edificio y lo bajó con una grúa por la ventana

“Si me dices que no puedes asistir, sería comprensivo, pero no me digas nada y luego me dejes pagar por ti y tus más. Cuatro personas se convirtieron en ocho personas. Me lo tomé como algo personal“, sostuvo.

Asimismo, reiteró que no se trata del dinero, sino de que estaban heridos y sentían que les faltaron el respeto por faltar a este evento, pese a que habían dicho que sí irían.

Dentro de la factura emitida en julio, se estipuló el 18 de agosto como el plazo límite para cumplir con la mora. Sin embargo, los recién casados no detallaron qué harán en caso de que el dinero finalmente no es pagado por los involucrados.

Tal como se indicó, este hecho provocó una serie de reacciones principalmente en Twitter. Hubo incluso algunos usuarios que incitaron responder a este cobro, reenviando la factura con la palabra “LOL” (expresión de risa) escrita en ella.