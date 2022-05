Pareja refugió a joven ucraniana y en 10 días el hombre se fue con ella: Afirman que se enamoraron

The Sun

Una insólita historia ocurrió en Reino Unido, donde un hombre casado dejó a su esposa y a sus dos hijas para escapar con una ciudadana ucraniana que refugiaron en su hogar.

La pareja de ingleses le abrió la puerta de su casa a Sofiia Karkadym (22 años), quien huyó de la ciudad Lviv ante la invasión rusa a su país. Sin embargo, tras diez días de convivencia, Tony (29) abandonó la vivienda para estar junto a ella.

En conversación con The Sun, él se defendió, explicando que tomó la decisión tras enamorarse a primera vista de Sofiia. “Estamos planeando el resto de nuestra vida juntos”, afirmó.

“Era obvio desde el principio que ella y yo hicimos clic”, contó el hombre, quien aseguró que su esposa Lorna “comenzó a ponerse muy celosa y estaba teniendo grandes discusiones con Sofiia, preguntándole por qué estaba conmigo todo el tiempo”.

En esa línea, la joven ucraniana le confesó que no podría seguir viviendo en esas circunstancias y ante eso, Tony le dijo a su pareja que “si ella se va, yo me voy”. “Sabía que no podía renunciar a ella y, de repente, parecía una obviedad. Empacamos y nos mudamos a la casa de mis padres”, señaló.

“Lamentamos el dolor que hemos causado, pero descubrí una conexión con Sofiia como nunca antes”, sostuvo el hombre, quien conoció a la joven ucraniana a través de Facebook, cuando decidió ayudar a refugiados.

“Todo se puso patas arriba”

Lorna, la ex pareja de Tony, también entregó su versión sobre lo sucedido, relatando que Sofiia “puso su mirada en Anthony desde el principio, decidió que lo quería y lo tomó”.

“En apenas unos días todo lo que sabía se puso patas arriba”, añadió la mujer, quien manifestó que la joven “bajaba las escaleras con labios rojos, el pelo arreglado y con un top escotado”.

A diferencia de la versión de Tony, Lorna asegura que fue ella quien lo expulsó del hogar.

“Tan pronto como lo vi, me gustó”

Por su parte, Sofiia declaró que “tan pronto como lo vi (a Tony), me gustó”, añadiendo que “fue muy rápido, pero esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. Pude ver lo infeliz que estaba Tony”.

Aunque la trataron de “rompehogares”, aunque ella afirma lo contrario. Según sus declaraciones, las constantes sospechas de Lorna y la tensión “simplemente nos empujó a Tony y a mí más cerca”.

“Ella creó esta situación sugiriendo constantemente que algo estaba pasando cuando no era así. Así que esto es su culpa”, añadió, explicando que “la pareja había destruido su relación mucho antes de que yo llegara”.