El parlamentario canadiense William Amos (46) apareció completamente desnudo durante una sesión virtual de la Cámara de los Comunes. Una fotografía filtrada de dicha reunión lo muestra parado en su oficina, cubriendo sus parte íntimas con lo que parece ser un celular.

Amos se disculpó a través de Twitter por el episodio y explicó por qué estaba sin ropa: “hoy he cometido un error muy desafortunado y, obviamente, estoy avergonzado por ello. Mi cámara se quedó encendida accidentalmente mientras me ponía la ropa de trabajo después de ir a correr. Me disculpo sinceramente con todos mis colegas. Ha sido un error honesto y no volverá a ocurrir”.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.

— Will Amos (@WillAAmos) April 14, 2021