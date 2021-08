(Efe) – Una mujer afgana que formaba parte de un contingente que había sido evacuado desde Kabul, dio a luz en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense que se dirigía a la base de Ramstein, en Alemania, informó el Comando Aéreo.

La niña recién nacida y la madre están en buen estado y tras el parto fueron llevadas a una instalación médica para su control y recuperación.

Según el Comando Aéreo de Estados Unidos, el vuelo con salida de Kabul había hecho una parada en una base en Oriente Medio y en el trayecto hasta Alemania la mujer empezó a sentir la inminencia del parto.

Ante la aparición de algunas complicaciones sanitarias el comandante de la nave, un Boeing C-17, decidió bajar de altitud, para que la presión no perjudicara la intervención de los sanitarios a bordo y estabilizar las condiciones de la madre.

El parto se produjo en la bodega del avión, ya una vez aterrizado en la base estadounidense en Ramstein, con el apoyo de personal médico de esa instalación y tanto la madre como la pequeña están bien.

Upon landing, Airmen from the 86th MDG came aboard and delivered the child in the cargo bay of the aircraft. The baby girl and mother were transported to a nearby medical facility and are in good condition.

