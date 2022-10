No fue buena idea: Arrestan a parvularias que aterrorizaron a niños con máscaras de Scream

Un insólito hecho ocurrió en una guardería infantil en Estados Unidos, donde un grupo de parvularias fue captada asustando a los niños con una máscara de la película Scream.

El hecho ocurrió en Mississippi, donde Sierra McCandless (21), Oci-Anna Kilburn (28), Jennifer Newman (25) y Shyenne Mills (28) fueron acusadas de tres cargos de abuso infantil.

Además, hubo una quinta arrestada, Traci Hutson (44), a quien se le acusó de no denunciar la situación, según indicó el Departamento del Sheriff del Condado de Monroe.

En el video, que se volvió viral y en una primera instancia fue compartido en Facebook, se muestra a las trabajadoras utilizando la máscara para asustar a los menores de edad que estaban en el Centro de Aprendizaje y Cuidado Infantil Lil’ Blessings, según consignó Poeple.

“¿Estás siendo malo? ¿Necesito llevarte afuera?”, habría dicho una de las mujeres a los niños. “Será mejor que seas bueno”, agrega, mientras que de fondo se pueden escuchar los gritos de los pequeños.

La dueña del lugar, Sheila Sanders, quien trabaja allí desde 1987, dijo al Monroe Journal que los videos corresponden a septiembre y octubre, y que “las personas que hicieron esos actos ya no están con nosotros. Fueron despedidas. Yo no estaba aquí en ese momento y no sabía que estaban haciendo eso. No apruebo eso y nunca lo he hecho”.

Tras ser arrestadas y registradas en la cárcel, la fianza de se fijó en $20,000 dólares para McCandless y Kilburn, y $15,000 para Newman y Mills, según la policía.