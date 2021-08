Una insólita reacción tuvo un pasajero en Miami, Estados Unidos, cuando las personas encargadas de las seguridad del aeropuerto le pidieron que se pusiera una mascarilla debido a la crisis sanitaria por COVID-19.

En el registro, que se volvió viral, se aprecia cómo el hombre comienza a golpear los separadores mientras grita a los guardias de seguridad.

Por un instante se aprecia que el sujeto se retira del lugar, pero posteriormente vuelve, continua gritándole a los guardias y luego cae al suelo.

Desde el aeropuerto emitieron un comunicado, en el que informaron que el pasajero fue finalmente detenido por la policía. Además, expresaron que “mantendrán firmes con la protección de la seguridad” y que no tolerarán este tipo de incidentes.

Posteriormente, señalaron que el sujeto era un veterano de guerra que se encontraba en crisis, y que fue trasladado a un hospital para recibir su tratamiento correspondiente.

We continue to stand firm with @MiamiDadePD in protecting the security/safety of all areas in the airport. @FAANews reported unruly behavior incidents are to more than 3,800 in ‘21. We don’t tolerate this behavior at MIA. Police responded & apprehended the passenger.

This incident involved a military veteran in crisis. Our Airport District officers immediately responded to the call by airport staff and transported him to a local hospital for treatment and evaluation. The MDPD is committed to the safety of all our residents and visitors.

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) August 29, 2021