Imágenes fuertes: Pasajero graba desde dentro la dramática caída de avión en que murieron 68 personas en Nepal

ADVERTENCIA: IMÁGENES EXPLICITAS

Un registro impactante y conmovedor pudo captar los últimos segundos previos al fatal accidente aéreo ocurrido el domingo en Nepal que provocó la muerte confirmada de al menos 68 personas.

El avión ATR-72, de la compañía Yeti Airlines, se estrelló veinte minutos después de despegar de Katmandú, cuando se dirigía al aeropuerto del distrito de Pokhara, un centro turístico muy popular del país, a unos doscientos kilómetros al oeste de la capital nepalí.

Horas después de confirmarse este trágico resultado, en redes sociales circuló un estremecedor video que fue captado por uno de los pasajeros fallecidos en el accidente. Se trató de Sonu Jaiswal (35), quien transmitió en vivo la caída de la máquina.

“Es realmente divertido”, es una de las frases que se logra distinguir en este registro que captó a Sonu junto a sus cuatros amigos, quienes estaban riéndose y bromeando sonrientes frente a la cámara.

Pero de un momento a otro, de pasar a grabar la ventanilla y las conversaciones con sus amigos, se perciben fuertes turbulencias que hicieron que Sonu perdiera el control de su celular.

Según se aprecia en el registro, lo único que se identifica son fuertes ruidos, incluidos gritos, y mucho fuego alrededor que tiñó toda la imagen de rojo junto a los escombros.

Todo esto ocurrió sin mayor aviso, es decir, no se apreciaron anuncios de emergencia o advertencias del piloto. De esa manera, se puede deducir que ninguno de los que estaban a bordo del avión pudieron identificar un peligro antes de la caída.

La autenticidad de este registro fue confirmada por Vishal Koswal, de 21 años, un amigo cercano de los cuatro hombres que se escuchan en el video, según consignó The Guardian.

Final moment of fatal plane crash caught on camera by passenger..

Rest In Peace#RIP #Pokhara #Nepal #PlaneCrash #PokharaPlaneCrash #Indian #India #NepalPlaneCrash pic.twitter.com/BdULoQnwgz

— Dipesh Jung Sapkota🇳🇵 (@dipeshs41927926) January 15, 2023