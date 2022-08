Pasajeros grabaron el momento en que trozos de metal se desprendieron de su avión

Uno de los temores más grandes de quienes viajan en avión es que durante el trayecto ocurra algún desperfecto que ponga en riesgo la vida. Un suceso que 176 pasajeros y seis tripulantes vivieron hace algunos días en un vuelo hacia San Diego, Estados Unidos.

El incidente afectó al vuelo 558 de la aerolínea Alaska, luego que usuarios y usuarias reportaran una falla al observar cómo se desprendían trozos de metal desde la aeronave después de escuchar un inusual ruido.

Todo lo anterior quedó captado en un video que fue rápidamente difundido en redes sociales, evidenciando lo ocurrido en el viaje que comenzó en Seattle, Washington.

Al respecto, la aerolínea confirmó lo ocurrido y en un comunicado remitido a CNN, señalaron que el vuelo “reportó una vibración inusual del lado izquierdo de la aeronave, apenas pasado el despegue”.

“El avión volvió al aeropuerto y aterrizó sin inconvenientes”, agregó la empresa respecto de este incidente.

Asimismo, un pasajero contó al medio citado que los trozos de metal comenzaron a desprenderse después de escuchar un ruido. Apenas ocurrió esto, “empezamos a ir más lento”.

“Inmediatamente el capitán dijo que se sentía una vibración inusual. Ahí la tripulación nos informó que estaban buscando un lugar para aterrizar”, continuó.

Por otro lado, la aerolínea explicó que los pasajeros afectados fueron reubicados en diferentes vuelos para llegar a su destino.

Finalmente, el avión Boeing 737-900ER afectado se mantiene fuera de servicio mientras investigan las causas de la falla.

Lmao, no one gonna talk about this or is Twitter's algorithm giving me the runaround?

Alaska Airlines 588 had some sort of uh…loss of cowling on its number 1 engine, landed safely in SEA

Glad to see everyone's ok! pic.twitter.com/WXuwNf3w3K

