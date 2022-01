Un macabro hecho quedó al descubierto en Georgia, Estados Unidos, donde un pastor y su esposa mantenían secuestradas a ocho personas con discapacidad.

El delito salió a la luz cuando una de las víctimas necesitó asistencia médica, momento en que los funcionarios de salud se dieron cuenta de las condiciones en que vivía.

Según consignó la agencia de noticias Everything Georgia, el equipo médico encontró a ocho personas con discapacidades físicas y mentales retenidas en el sótano de la vivienda.

Georgia pastor Curtis Bankston and his wife were arrested in Griffin after police found 8 people with various disabilities locked in their basement with no way to escape.

The couple controlled their captives’ finances and public benefits. pic.twitter.com/r1yM7HbzES

— Everything Georgia (@GAFollowers) January 23, 2022