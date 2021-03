Australia está sufriendo su peor plaga de ratones en décadas. Y es que miles de pequeños roedores pululan en algunas comunidades rurales en el estado de Nueva Gales del Sur.

Un video grabado por un testigo muestra cómo los animales rondan en completa libertad alrededor de una granja en la ciudad de Gilgandra.

Medios locales informaron que sólo un par de ratones puede engendrar, en promedio, hasta 500 crías en una temporada.

Ya en enero, y en pleno Abierto de Australia, algunas estrellas del tenis debieron estar encerradas en sus habitaciones de hotel durante dos semanas, sin interacción humana, tras haber tenido contacto con los roedores.

En particular, la número 28 del mundo, Yulia Putintseva, se vio obligada a intercambiar habitaciones en su hotel de cuarentena en Melbourne después de descubrir un ratón, sólo para encontrar que su nuevo cuarto también estaba infestado.

En un video que publicó en Twitter, la jugadora de Kazajstán dijo: “la misma historia en una habitación diferente. Quería irme a dormir pero noooope!”.

it’s actually a lot of them! Not even 1 in my room now🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/uUaicOhoB5

— Yulia Putintseva (@PutintsevaYulia) January 19, 2021