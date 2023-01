Actor de Merlina es acusado de acoso sexual: Piden que no participe en la segunda temporada de la serie

Una delicada acusación surgida durante las últimas horas gira alrededor de uno de los actores de la aclamada serie Merlina.

Y es que a través de redes sociales han crecido acusaciones sobre el reconocido actor por haber cometido hechos que calificarían como acoso sexual, racismo y manipulación.

Los dardos apuntan contra Percy Hynes White, intérprete de Xavier Thorpe en la serie de Netlix, cuyo éxito ha despegado rápidamente. Hasta antes de las acusaciones, el actor de 21 años gozaba de un gran impulso por su desempeño en la serie de Tim Burton.

Sin embargo, todo podría acabar, puesto que quienes lo acusan, piden que Hynes White no forme parte del elenco en la segunda temporada de la serie, cuyo rodaje ya fue confirmado.

Las revelaciones sobre las presuntas responsabilidades del actor en casos de abuso sexual, fueron dadas a conocer por la usuaria de Twitter @milkievich.

