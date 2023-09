Hombre acosó a periodista en vivo en España: Lo encaró, fue detenido en minutos y quedó grabado

Un insólito y repudiable hecho ocurrió en España, donde una periodista que realizaba un despacho en vivo fue acosada sexualmente por un hombre. La situación generó un rechazo transversal y dio la vuelta al mundo.

Mientras la reportera Isa Balado daba inicio a la noticia desde la calle, en Madrid, para el programa En boca de todos, el sujeto se le acercó, le tocó el trasero y le preguntó de qué canal era.

Si bien la comunicadora intentó seguir con su trabajo, se le notó bastante nerviosa, por lo que el conductor del programa intervino.

“¿Te acaba de tocar el culo?”, le preguntó su compañero desde el estudio. “Sí”, respondió la profesional evidentemente afectada.

Periodista encaró al hombre que la acosó

Luego de que el conductor del espacio, Nacho Abad, le pidiera que le preguntara al agresor por qué la tocó, Balado lo encaró.

“Por mucho que quieras intentar preguntarnos de qué canal somos… ¿de verdad me tienes que tocar el culo? Estoy haciendo un directo y estoy trabajando”, le dijo al sujeto, quien hizo como si nada hubiera pasado.

“De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar”, insistió ella al agresor, quien finalmente se fue no sin antes tocarle el pelo.

Posteriormente, en un nuevo contacto, la periodista indicó que el sujeto seguía en la misma calle acosando a otras mujeres que pasaban por el lugar.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) September 12, 2023

Acosador fue detenido

Según informó el mismo medio, el programa decidió tomar medidas y se comunicó con la policía, quienes detuvieron al agresor.

De acuerdo a El País, el responsable resultó ser un hombre de nacionalidad rumana de 25 años, quien fue detenido por agredir sexualmente a la reportera.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) September 12, 2023

