“No me lo esperaba”: Periodista argentino compró droga en vivo y terminó declarando en la comisaría

Un insólito caso se dio a conocer en Argentina, donde un periodista de un programa matinal decidió hacer una prueba, compró droga en vivo y en directo y terminó declarando como testigo.

El protagonista de la historia es el notero Fabián Rubino, del programa trasandino Desayuno Americano (América TV), quien se trasladó hasta el barrio Once, en Buenos Aires, donde había un inmueble que fue denunciado por los vecinos del sector que aseguraron que funcionaba como un “búnker narco”.

“Hola, ¿se puede comprar?”, dijo Rubino en la puerta de la casa. “Claramente no va a comprar”, contestó desde el estudio una de las presentadoras del programa.

Tras pasar unos segundos, el comunicador volvió a preguntar. Esta vez, por cuánto le cobraban, a lo que le respondieron $1.500 pesos argentinos, unos $4.600 chilenos aprox.

“Gracias, loco”, respondió el periodista al salir con un pequeño paquete blanco en sus manos, siempre mostrándolo a la cámara.

“Me mató el chiquito que salió, es un menor de edad (…) mi corazón no para de latir (…) pusimos en riesgo todos nuestras vidas”, comentó.

Posteriormente, desde el estudio, uno de los presentes llamó a la policía para hacer la denuncia sobre el caso.

Al llegar la policía, a Rubino se le pidió acudir a una comisaría para prestar declaración sobre el hecho denunciado en vivo y en directo.

En las imágenes, se puede ver cómo subió al vehículo policial, mientras que desde el estudio comentaban sorprendidos la situación.

Muestra dio positivo

Cabe aclarar que el periodista no fue detenido, sino que solo fue a declarar como testigo del hecho.

“No se sabe qué droga era, pero sí que el muestreo dio positivo en la comisaría”, aclaró al medio Perfil.

“No me lo esperaba que terminaría en la comisaria, soy un tipo común que sale a laburar todos los días. La sorpresa fue que pasó, que me contestaron, la mayoría de veces pasa que no responden”, indicó.

Mira el momento aquí: