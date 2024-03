Periodista argentino “explotó” en vivo por precariedad laboral y tuvo trágico final

Un periodista de televisión argentino fue despedido luego de comentar su situación laboral durante un despacho en vivo.

Se trata de Tomi Munaretto, cuyo despido se volvió viral en las redes sociales. Según se ve en un registro, el comunicador se encontraba en la calle hablando con las personas sobre la situación económica del país cuando fue consultado desde el estudio de Crónica.

“Tomi, gana 6 lucas por días haciendo esto, bueno… vos también aportás…”, le dijeron desde el estudio. “A 1.715 pesos la hora extra… no puedo aportar, no me alcanza”, contestó él.

“Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social (…) decíme cómo hago para aportar”, fue parte de su descargo en el que se también se vio involucrado el conductor del espacio que le pedía parar.

“Notero” Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: “¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro”.pic.twitter.com/GuVVWGFXsD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

Fue despedido

Con el pasar de las horas, el Munaretto acudió a sus redes sociales para explicar por qué tuvo esa reacción y comenzó agradeciendo el apoyo que recibió.

En el registro contó que “en el canal hay mucha gente que está en esa situación precarizada”. “Para mí era imposible quedarme callado”, añadió.

En otro video grabado a las afueras del canal, el periodista contó que fue despedido: “Pasó lo que todos pensaban que iba a pasar. Me acaban de echar del canal”.

Además, reveló que la abogada de la señal, Patricia Dubor, le dijo que “ella se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación… así que bueno, la vida sigue, no sé qué voy a hacer, de alguna u otro forma me la voy a arreglar, pero adentro de este lugar hay 50, 60 personas que están en la misma situación irregular en la que estaba yo”.

