Este jueves, en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos, una reportera se encontraba realizando un despacho en vivo para el canal de televisión estatal WSAZ cuando de pronto fue alcanzada por un vehículo que la golpeó y la lanzó al suelo.

La periodista, Tori Yorgey, estaba informando acerca de la alerta meteorológica que afecta a varios estados de aquel país, en donde se han registrado intensas nevadas que incluso habían bloqueado carreteras por completo.

El incidente rápidamente generó preocupación en el estudio, desde donde el conductor Tim Irr le preguntó qué había sucedido y si acaso se encontraba bien. Por su parte, la afectada exclamó “¡Dios mío! Me acaba de atropellar un auto, pero estoy bien”.

Posteriormente, la comunicadora en terreno señaló que “así es la televisión en directo. Todo está bien. De hecho, ya me atropelló un coche en la universidad, así de claro. Me alegro mucho de estar bien” y siguió adelante con su trabajo.

Finalmente, con una risa nerviosa, Tori expresó que “toda mi vida pasó ante mis ojos, pero esto es televisión en directo y todo está bien”, agregando que “pensaba que estaba en un lugar seguro, pero parece que tendré que desplazar mi cámara”.

Wow, this reporter gets hit by a car, and rebounds to finish the live shot! 😂 pic.twitter.com/dbwKt5N1xc

— Lee K. Howard (@HowardWKYT) January 20, 2022