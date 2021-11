(EFE) – Una reportera italiana de la televisión local Toscana TV fue acosada e incluso recibió un golpe en las nalgas en pleno directo al término del partido de fútbol que enfrentó anoche al Empoli contra la Fiorentina, lo que suscitó hoy la indignación y condena.

Greta Beccaglia entrevistaba en la entrada del estadio a algunos hinchas tras el derbi toscano, que terminó en triunfo por 2-1 para el Empoli, cuando algunos hombres empezaron a gritarle, a pasar muy cerca de ella e incluso uno llegó a a darle un toque con la mano en el trasero.

En ese momento ella dice a ese sujeto “no puedes hacer eso, lo siento” mientras el presentador, Giorgio Micheletti, desde plató, la animaba a seguir con la conexión: “No te enfades, se crece también con estas experiencias”, le dice.

Al término de la conexión el presentador condena la conducta de los “tifosi”: “Algunos comportamientos merecen un sano tortazo, que si se hubiera dado de pequeño les habría permitido crecer”, sostiene.

Solidarietà a @BeccagliaGreta che ieri, mentre svolgeva il suo lavoro, ha subito delle molestie in diretta. Meglio non commentare il “non te la prendere” che si sente in sottofondo. pic.twitter.com/O4EiqDDcZX

— Trash Italiano (@trash_italiano) November 28, 2021