La periodista rusa Marina Ovsyannikova fue detenida ayer lunes tras manifestarse en plena televisión en vivo contra la invasión de Rusia a Ucrania, hecho por el cual fue detenida y estuvo desaparecida hasta hoy martes, cuando salió del centro policial.

La mujer fue multada con 30.000 rublos (280 dólares) “por instar a la gente a protestar en un video publicado en línea. Sin embargo, su protesta televisiva sigue siendo objeto de una investigación criminal por separado en virtud de la nueva ley que prohíbe la difusión de ‘noticias falsas’ sobre el ejército de Rusia”, informa la columnista y analista de medios, Julia Davis.

Marina Ovsyannikova was fined 30,000 rubles ($280) for urging people to protest in a video posted online.

However, her TV protest is still the subject of a separate criminal probe under the new law that bans spreading “fake news” about Russia’s military.https://t.co/gK66c20YUZ

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) March 15, 2022