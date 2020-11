Una periodista que transmitía en vivo los daños que estaba provocando la crecida del agua bajo una carretera en Carolina del Norte, Estados Unidos, se salvó de milagro cuando colapsó un puente a pocos metros de donde se encontraba.

La reportera Amber Roberts del canal Fox 46 estaba junto a su camarógrafo en el condado de Alexander cuando la estructura cedió, provocando que una parte del asfalto cayera al río.

“Este puente se está hundiendo, literalmente. Echen un vistazo al suelo y podrán ver que se derrumba”, alcanzó a decir la periodista segundos antes del colapso.

El incidente provocó un grito despavorido de Ambers en plena transmisión, quien por suerte resultó ilesa al igual que su compañero.

“Fue definitivamente una situación aterradora para mí y mi camarógrafo. Tuvimos que mantener la calma en el momento, echarnos hacia atrás y esperar lo mejor. Afortunadamente estamos bien”, señaló después la reportera.

I am SO #thankful me and my @FOX46News #photojournalist, @JonMonteFOX46 are okay. I'm sending #prayers up to the people of #Alexander #County impacted by today's #flooding. pic.twitter.com/9KxABhpQyB

— Amber Roberts (@AmberFOX46) November 13, 2020