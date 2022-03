Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, fue increpado por una periodista en una conferencia de prensa llevada a cabo en Polonia. Daria Kaleniuk, activista ucraniana y directora ejecutiva del Centro de Acción Anti-Corrupción, cuestionó las medidas que no han sido tomadas a nivel internacional para la defensa de Ucrania ante los ataques rusos.

Precisamente, la profesional enfatizó que “la gente de Ucrania pide desesperadamente que Occidente proteja nuestros cielos. Estamos pidiendo una zona de exclusión aérea y vemos que la repuesta que tienen es que ‘eso desencadenaría en una tercera guerra mundial'”.

Ante esto, Kaleniuk instó a Johnson a establecer cuál es la alternativa ante esa negativa: “¿Quedarnos mirando cómo nuestros hijos están ahí en mitad de un bombardeo?”, agregó.

Lee también: Joven voluntaria en Ucrania: “No tememos de nuestros enemigos, tememos por nuestra vida”

Por otra parte, la activista emplazó a la autoridad por encontrarse en Polonia en vez de Ucrania, donde finalmente están aconteciendo los bombazos y los misiles que son parte de la arremetida de Rusia. “Viene hoy aquí a Polonia, no a Ucrania, no a Kiev, ni a Lviv, porque usted tiene miedo de ir ahí, la OTAN no va a defendernos“, manifestó.

“La OTAN tiene miedo de una tercera guerra mundial, pero ya comenzó y son los niños ucranianos quienes están ahí aguantando todo”, expresó la periodista con evidente emoción.

Ante los ataques aéreos recibidos por parte del país liderado por Putin, y frente a la falta de protección de los cielos en Ucrania, Kaleniuk estableció que los sistemas de defensa en Polonia y Rumania podrían ser utilizados “para hacer un escudo en el oeste de Ucrania para que los niños y mujeres puedan cruzar la frontera”.

Al término de su intervención, el primer ministro respondió a la interpelación y sostuvo que “Reino Unido fue el primer país europeo en ofrecer asistencia militar”, añadiendo que, entre otras medidas, hicieron “todo lo posible para apretar la soga económica” contra el “régimen de Putin”.

Lee también: El drama de un chileno que huyó de Kiev y llegó a Polonia: “Estoy a salvo, pero mi familia no pudo salir”

Posteriormente, este momento fue compartido por la propia implicada a través de su cuenta en Twitter, asegurando que “solo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta a Boris Johnson”.

Puedes revisar el momento a continuación: