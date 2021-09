La crisis política y social en Afganistán continúa y nuevos antecedentes en contra de los talibanes salen a la luz, aumentando la preocupación a nivel internacional.

Tal es el caso de la denuncia que realizaron dos periodistas que cubrían una manifestación de mujeres el pasado miércoles en Kabul, quienes en diversas imágenes difundidas durante los últimos días informaron que fueron detenidos sin razón y torturados por parte de miembros del grupo extremista.

Taqi Daryabi (22) y Nematullah Naqdi (28) son periodistas del periódico Etilaatroz, quienes habrían sido llevados a una comisaría donde recibieron golpes y patadas, con cables y latigazos, para después ser dejados en libertad sin entregarles ninguna explicación.

Lee también: Intermitentes y desconocidas: Astrónomos captan señales de radio emitidas desde el centro de la galaxia

Taqi Daryabi (22), comentó a la BBC que “me llevaron a otra habitación y me esposaron las manos a la espalda” y que en ese momento “decidí no defenderme porque pensé que me golpearían aún peor, así que me acosté en el suelo en una posición para proteger la parte delantera de mi cuerpo”.

Por otro lado, esta preocupante situación también ha estado siendo monitoreada por la ONG Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones.

These are the faces of two journalists – Nehmatullah, 28, and Taqi, 22 – who were detained, brutally beaten and flogged – one of them for hours – by the Taliban. Both carry severe injuries. The reason? They wanted to do their jobs; they were out in #Kabul reporting.#Afghanistan pic.twitter.com/oXLTSe4JhW

— Stefanie Glinski (@stephglinski) September 9, 2021