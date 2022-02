Un lamentable nuevo hecho de maltrato animal se dio a conocer en Inglaterra, donde ocho cachorros fueron encontrados en una bolsa de basura, muriendo cuatro de ellos.

De acuerdo a lo consignado por The Liverpool Echo, los perritos fueron hallados por un transeúnte en la localidad inglesa de Runcorn, quien encontró a algunos de raza spaniel y otros mezcla de shih tzu dentro de dos bolsas el pasado 17 de febrero.

Lamentablemente, tres spaniel ya estaban muertos, aunque se desconoce la causa de su deceso.

El centro de rescate Ark Angels se hizo cargo de los otros cuatro cachorros que aún luchaban por su vida y que solo tenían seis semanas: tres shih tzu y un spaniel llamados Rose, Candy, Cupid y Teddy.

Los cuatro tenían parvovirus, una enfermedad que puede ser mortal para los perros y, con el pasar de las horas, otros tres murieron.

“Este es quizás el peor caso en los últimos años en mi experiencia”, comentó Kelly Roberts, fundadora del centro de rescate. “Es triste, muy triste”, agregó la mujer que dijo que los animales fueron desechados como “una bolsa de basura”.

Teddy, el único sobreviviente hasta ahora, se encuentra en una condición “muy, muy crítica” y sus probabilidades de seguir con vida con “muy bajas”.

“Esperemos que empiece a comer solo, porque en este momento está siendo alimentado por sonda (…) Perder a los últimos tres durante el fin de semana, su pequeño amigo, hermanos y hermanas ha sido traumático para él”, indicó Roberts.

Posteriormente, el hecho fue reportado a la policía y a la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, una organización de caridad que promueve el bienestar de los animales.