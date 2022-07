Mujer murió tras ser atacada brutalmente por su perro: Familiares afirman que “se volvió loco con el calor”

Un grave hecho ocurrió hace algunos días en Reino Unido, luego de que una mujer fuera salvajemente atacada por su propio perro, causándole la muerte.

El fatídico suceso se dio específicamente en Roterham, Inglaterra, cuando la mujer estaba llegando a eso de las 22:00 horas a su casa tras visitar a una amiga y donde convive junto a su pareja y dos caninos de raza.

La víctima, llamada Joanne Robinson, entró al inmueble tranquilamente, momento en que uno de sus American Bully fue directamente a atacarla, causándole mortales heridas especialmente en la zona del cuello.

People informó que el novio de la mujer de 43 años se dio cuenta de lo ocurrido debido al gran ruido que sacudió la casa, pero lamentablemente no logró evitar el deceso y también terminó con heridas.

“Eran perros buenos; no eran peligrosos y no sé por qué de pronto enloquecieron (…) Lo único que se me ocurre pensar es que se volvieron locos con el calor extremo. Eso los habría disparado. Hay un dicho que dice perros locos bajo el calor del sol”, comentó Dotty Robinson, madre de la fallecida.

En ese ámbito, una ola de calor continúa azotando a gran parte de Europa, incluido el Reino Unido, donde se han registrado temperaturas récords de 40° y que, según los expertos, podrían aumentar.

Por ahora, no hay mayores novedades sobre qué ocurrirá con Rocco, nombre del perro que le quitó la vida a su dueña y que era de gran tamaño, según han descrito las personas que lo han visto.