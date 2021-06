(CNN) – Un perro de terapia jugó un papel importante al momento de salvar a una mujer que estaba considerando quitarse la vida en un puente sobre una carretera en el Reino Unido, dijeron los socorristas que asistieron a la escena.

Digby normalmente ayuda a los bomberos en las sesiones de terapia a lidiar con el trauma. Pero en un cambio a su trabajo habitual, el labradoodle de 3 años fue llevado a la escena donde los equipos intentaban ayudar a una mujer en un puente cerca de Exeter, suroeste de Inglaterra.

Al tuitear sobre sus actos heroicos, el Servicio de Bomberos y Rescate de Devon y Somerset (DSFRS) dijo: “Este es Digby. Hoy hizo algo asombroso y ayudó a salvar a una joven que estaba pensando en quitarse la vida en un puente sobre la M5 cerca de Exeter”.

“Los negociadores de la policía estaban hablando con la mujer, pero la situación se estaba volviendo cada vez más preocupante“, contaron.

“Cuando llegó Digby, la joven inmediatamente giró la cabeza para mirar y sonrió. Esto inició una conversación sobre Digby y su papel en el servicio de bomberos”, continuó el hilo de Twitter.

“Se le preguntó si le gustaría venir a conocer a Digby si volvía por encima de la barandilla, y nos complace decir que lo hizo”. El DSFRS dijo que le deseaba a la mujer “todo lo mejor en su recuperación”.

