(EFE).- Un hombre al volante de una furgoneta robada protagonizó una escena digna del cine que terminó con él saltando desde un puente de unos 17 metros de altura, cuando era perseguido por vehículos policiales en el suroeste de Florida, Estados Unidos.

Pese a su espectacular salto, grabado por la cámara de un helicóptero policial, Bryan Gray, de 34 años, fue sacado de las aguas del río Caloosahatchee por la policía y detenido en un calabozo, aunque antes pasó por un hospital, informaron este martes medios de la zona.

El video de la cámara del helicóptero muestra al vehículo conducido por Gray circulando a gran velocidad por el puente Edison e incluso chocando contra la barrera de seguridad hasta que se detiene y se ve salir a una persona que se dirige a la barrera, la cruza y salta al río mientras varios autos policiales aparecen en escena.

Según un comunicado de la Oficina del Alguacil del condado de Lee, la furgoneta manejada por Gray había sido denunciada como robada.

Al verla circulando la policía emprendió una persecución que terminó en ese conjunto de puentes sobre el río Caloosahatchee. El Departamento de Policía de la ciudad de Fort Myers ayudó a capturar al ahora detenido en las aguas del río.

En un comunicado, la oficina del alguacil bromeó acerca de la medalla de oro que Gray podría haber obtenido en un campeonato de clavadistas si no llega a ser porque deberá rendir cuentas por el robo del vehículo.

A CHAOTIC CHASE: Lee County deputies chased down Bryan Gray, 34, after he stole a van Saturday evening. After the van crashed on the Edison Bridge, Gray decided to jump off the bridge and into the Caloosahatchee River. @winknews pic.twitter.com/fedMth3j3w

— Zach Oliveri (@Zach_Oliveri) November 2, 2021