Un pescador de langostas sobrevivió luego de ser engullido por una ballena jorobada, mientras buceaba frente a las costas de la localidad de Provincetown, en Massachusetts, Estados Unidos.

Según lo publicado por RT, el hombre en un principio pensó que se trataba de un tiburón blanco, pero rápidamente notó que estaba equivocado al no tropezar con las fauces dentadas ni sufrir heridas de gravedad.

Michael Packard, de 56 años, contó que “de repente sentí un enorme empujón y lo siguiente que supe es que estaba todo completamente oscuro. Podía sentir que me estaba moviendo, y también que la ballena apretaba los músculos de la boca”.

“Estaba yo completamente adentro; estaba completamente oscuro. Me dije a mí mismo: ‘no hay manera de que salga de aquí. Estoy acabado, estoy muerto'”, afirmó luego de haber sido dado de alta del hospital.

Tras permanecer 40 segundos en su interior el cetáceo finalmente botó a Packard, quien buscó por todos los medios posibles salir del animal usando su equipo de buceo.

El hombre pudo salir del mar ayudado por un colega y fue trasladado por bomberos a un centro médico, donde lo atendieron por heridas leves en los tejidos blandos de las piernas.

