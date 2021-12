Continúan las repercusiones en Argentina por el reciente crimen de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue asesinado a golpes por su madre y la novia de esta, quienes actualmente permanecen recluidas en un centro penitenciario en la ciudad de San Luis. La comunidad prepara una masiva movilización para este viernes, pidiendo justicia. “A mi hijo no me lo devuelve nadie”, expresó su padre Christian, con respecto a este homicidio que estremece a toda una nación. Desde la familia paterna aseguran que lucharon para tener la custodia del menor, pero que no fueron escuchados. “Que se pudran en la cárcel. No voy a descansar hasta que se logre lo que se merecen”, dijo el devastado papá de Lucio.