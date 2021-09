Durante la mañana de este viernes, el Presidente Sebastián Piñera llegó hasta la residencia oficial del Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, donde se llevó a cabo una importante reunión.

Según indicó la autoridad europea a través de su cuenta oficial de Twitter, tuvo una “excelente discusión con el presidente chileno Sebastián Piñera en la calle Downing durante esta jornada”.

Luego, el político destacó el hecho de que el mandatario chileno le pasará la batuta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático al Reino Unido, que este 2021 se realizará en Escocia.

Asimismo, expresó su entusiasmo por “seguir trabajando juntos para llevar adelante el ambicioso plan en materia climática de cara al evento del próximo noviembre”.

Cabe señalar que también durante la visita de Piñera a Johnson, ambos posaron para una foto junto al histórico trozo de papel que enviaron los mineros atrapados al interior de la mina San José en el año 2010, en que establecieron que “estamos bien en el refugio los 33”.

Excellent discussion with Chilean President @sebastianpinera at Downing Street today. As Chile passes the baton of the @COP26 Presidency to the UK, I look forward to continuing to work together to drive forward ambitious climate action ahead of November’s summit. 🇬🇧🇨🇱 pic.twitter.com/O5R4muFaBp

— Boris Johnson (@BorisJohnson) September 10, 2021