Estados Unidos suele ser sinónimo de una latente cultura de las armas y de tiroteos masivos. De acuerdo a CNN Español, en lo que va del año, hasta el 21 de junio se han registrado 293 tiroteos masivos.

Incluso, se estima que existen cerca de 310 millones de armas de fuego disponibles para los ciudadanos del país norteamericano.

En este contexto, un fabricante de armas estadounidense llamó la atención tras poner a la venta una pistola que parece hecha con bloques Lego.

El artefacto, de nombre Block 19, es de tipo Glock y fue fabricado por la empresa Culper Precision. Su diseño es similar a los juguetes de construcción y tiene un costo de $549 a $765 dólares.

Ante esto, Shannon Watts, fundadora de la asociación Moms Demand Action, aseguró este martes que se contactaron con la empresa danesa Lego, quienes enviaron posteriormente una carta a la empresa fabricante.

“Los dueños responsables de armas deberían estar horrorizados por esto”, escribió Watts, quien también aseguró que “los disparos involuntarios entre niños aumentaron un 30% durante el año pasado”

