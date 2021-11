Un niño de 10 años fue mutilado por un pitbull en Pentwyn, Caerphilly, Gales este lunes. La situación se produjo luego de que el animal atacara a Jack Lis mientras jugaba en la casa de un amigo.

El hecho ha causado gran revuelo en Reino Unido, debido a las condiciones en las que se produjo, ya que sin mediar provocación el can se habría abalanzado contra el menor como consignaron testigos a medios locales como Mirror.

Uno de los vecinos del lugar, Kirk Wiegold, contó que tuvo que luchar contra el animal para intentar que dejara al niño, pero no pudo hacer nada ya que el animal “era tan feroz que no me permitió hacer algo para evitar la desgracia”.

Producto de la violencia con la que el perro atacó a Jack, la policía de Gwent debió dispararle en siete ocasiones al animal para que dejara el cuerpo de la víctima. Además, una mujer quedó detenida, la que sería dueña del pitbull. Sin embargo, quedó en libertad tras pagar una fianza.

La madre del niño, Emma Whitfield, escribió una sentidas palabras en Facebook para contar lo sucedido con su pequeño hijo. “Con tanta angustia y antes de que amigos cercanos y familiares vean su nombre en las noticias, tengo que anunciar que nuestro hermoso niño Jack murió de manera tan trágica ayer”.

Además, aclaró que no se trató de la mascota de la familia, “No fue nuestro perro ni sucedió en la casa de nuestra familia. Estaba fuera jugando. Te amamos mucho, nuestro dulce, dulce niño” escribió en la red social.