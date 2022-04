Policía de EE.UU. evacuó el Capitolio “por precaución” tras posible amenaza de avión

La Policía del Capitolio de EE.UU. ordenó este miércoles 20 de abril la evacuación inmediata de todo el edificio que aloja el Congreso estadounidense.

Lo anterior, luego de haber detectado que se acercaba al complejo un avión que fue tildado inicialmente como una “probable amenaza“.

Sin embargo, minutos después de la alerta, la Policía del Capitolio subrayó en un tuit que la evacuación se había producido “por precaución” y que “no hay ninguna amenaza” activa contra la sede del Parlamento del país.

“El Capitolio fue evacuado como medida de precaución esta noche. No hay amenaza”, precisaron las fuerzas de seguridad, tras la falsa alerta.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.

There is no threat at the Capitol.

More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022