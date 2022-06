Policía de EE.UU. arresta a niño de 10 años acusado de amenazar con nuevo tiroteo en colegio

Durante la jornada del reciente martes 31 de mayo, la policía de Florida, Estados Unidos, confirmó el arresto de un niño de 10 años acusado de amenazar con disparar al interior de su colegio.

“Si bien entiendo que el niño tiene 10 años, su cerebro no está completamente desarrollado, es un joven, tengo que decirles: Cuando un niño de 10 años aprieta un gatillo, las consecuencias son las mismas independientemente de la edad“, dijo el alguacil del condado de Lee, Carmine Marceno.

En ese contexto, es que se publicó un video en el cual se muestra como el estudiante de quinto año de la Escuela Primaria Patriot en Cape Coral fue arrestado por las presuntas amenazas enviadas mediante un mensaje de texto.

El menor, según constató el medio internacional New York Post, fue llevado con sus manos esposadas a la espalda, luego que se hayan filtrado unos diálogos relacionados con “fajos de dinero en efectivo” con los cuales se iba a preparar para llevar a cabo el masivo tiroteo.

Tras lo anterior, el menor habría compartido con un amigo imágenes de cuatro rifles de asalto que según lo que decía, había comprado para utilizarlas en el “Día del Agua”, una actividad extracurricular de su escuela en la cual participan los estudiantes, sin embargo, las fotos habrían sido de Google.

“No esperamos ni un segundo. Investigamos cada amenaza como si fuera real. Tenemos tolerancia cero. Nuestros hijos van a estar seguros pase lo que pase“, dijo Marceno.

“Les ruego a los padres que se sienten con sus hijos. Necesitamos hacer todo lo que podamos como equipo para prevenir este tipo de problemas y no ignorar las señales de alerta”, añadió.

“No puedes venir a una de mis escuelas en mi condado y presentar fuerza letal porque nos enfrentamos a la fuerza letal con la fuerza letal, sin un segundo, sin dudarlo. Si crees que vas a venir y matar a un niño, un maestro o un miembro de la facultad, piénsalo de nuevo: te mataremos de inmediato”, enfatizó.

“Ahora mismo no es el momento de actuar como un pequeño delincuente. No es gracioso. Este niño hizo una amenaza falsa y ahora está experimentando consecuencias reales“, afirmó el alguacil Carmine Marceno.

