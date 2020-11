La policía italiana tuvo que realizar un traslado de emergencia de un riñón desde la ciudad de Padua, al norte de Italia, hasta Roma, la capital del país.

Este viaje regularmente tarda 6 horas y recorre 500 kilómetros, pero gracias a un superauto, tardó solo 2.

La hazaña fue posible gracias a que los oficiales poseen un Lamborghini Huracán, equipado para situaciones especiales, y que es utilizado para traslados rápidos intercomunales o persecuciones determinadas.

En este caso, el superdeportivo de alta prestación tenía equipado un compartimento especial bajo el capó, en donde se ubicaba una caja refrigerada, en donde el órgano pudo trasladarse sin problemas.

Ante la situación, surgió la duda de por qué se traslado el riñón por tierra, cuando suele hacerse por aire a través de helicópteros.

Frente a esto, el Centro Nazionali Trapianti, ente que coordina los trasplantes de órganos en Italia, aseguró que “en el 60% de los casos, el transporte se efectúa por vía aérea con vuelos privados o vuelos estatales”.

Sin embargo, añadieron que “en el resto de casos, cuando se trata de órganos que pueden sobrevivir más horas fuera del cuerpo, como por ejemplo los riñones, el transporte se efectúa por carretera a través de los servicios de urgencias”.

La policía italiana compartió un video de dos minutos en el que se puede ver la hazaña lograda por el Lamborghini.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020