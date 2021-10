La caída de Facebook, WhatsApp e Instagram del pasado lunes 4 de octubre, que duró cerca de 7 horas y que afectó a casi todo el planeta, tuvo diversas y variadas consecuencias.

Una de ellas fue dada a conocer por el popular sitio de contenido para adultos PornHub, que aseguró que ese día registró una importante alza en sus visitas.

A través de su cuenta de Twitter, la compañía señaló que el tráfico subió un 10,5% durante el momento que dichas redes sociales estuvieron inactivas.

“Las nuevas estadísticas de Pornhub del 4 de octubre muestran lo que estaba haciendo el mundo mientras Instagram, Facebook y WhatsApp estaban caídos”, señalaron.

Cabe recordar que el pasado lunes hubo un masivo “apagón” de redes sociales, por el cual Facebook debió dar explicaciones y ofrecer disculpas, tras un error en sus sistemas. “Entendemos el impacto que las interrupciones como estas tienen en la vida de las personas”, señalaron a través de un comunicado.

“Pedimos disculpas a todos los afectados y estamos trabajando para comprender más sobre lo que sucedió hoy para poder continuar haciendo que nuestra infraestructura sea más resistente”, señalaron.

