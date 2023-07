Muertos y decenas heridos en ataque militar en Cisjordania: ¿Por qué Israel atacó a Yenín?

Durante las últimas horas, un preocupante ataque fue el que realizó Israel en Yenín, una ciudad palestina ubicada el norte de Cisjordania, que ha dejado a al menos ocho muertos y cerca de 100 heridos.

Desde entonces, diversas imágenes han dado la vuelta al mundo y el propio primer ministro de Israel, Benjamín Nentayahu, lo explica como “una operación de las FDI contra el terrorismo” en sus redes sociales.

Pero, ¿qué es lo que ocurre?, ¿por qué Israel atacó?, ¿qué han dicho las autoridades?

Según han informado diferentes medios internacionales como CNN, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que lanzaron el “amplio esfuerzo antiterrorista en la zona de la ciudad y el campo de Yenín” y que lograron atacar “infraestructura terrorista”, algo que no sucedió en más de 20 años desde la Segunda Intifada.

Es más, se dio a conocer que se realizaron al menos 10 ataques aéreos y que cientos de militares atacaron el centro de “mando y control”, además de que encontraron armas y explosivos, imágenes que la FDI compartió en Twitter.

All of these illegal explosives and weapons were confiscated today in the Jenin Camp. They were being stored in exclusively civilian areas, with complete disregard for the people living around.

We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH

— Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023