Este viernes se revelaron los ganadores 2021 del Premio Nobel, entre los que destacan dos periodistas que obtuvieron el galardón de la Paz.

La periodista filipina, Maria Ressa, y el periodista ruso, Dmitry Muratov, se transformaron en los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2021 por “sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión que es una precondición para la democracia y la paz duradera“, según informó la organización internacional en un tweet esta jornada.

En concreto, Ressa y Muratov recibieron el Nobel de la Paz por su imbatible lucha por la libertad de expresión en Filipinas y Rusia, respectivamente, países caracterizados por sus polémicos gobiernos y presidentes.

Según informó la BBC, los ganadores, además, fueron elegidos entre 329 candidatos y compartirán un premio en dinero, que consiste en un cheque de US$1,1 millones.

Entre los seleccionados para obtener este premio estaban la activista sueca por el medio ambiente, Greta Thunberg; el opositor ruso contra el gobierno de Vladimir Putin, Alexei Navalni; y también la líder de la oposición en Bielorrusia, Svetlana Tikhanovskaya.

Por otro lado, esta es la primera vez, desde 1935, que el premio Nobel de la Paz es otorgado a periodistas. Ese año, lo obtuvo el escritor y pacifista alemán, Carl von Ossietzky, quien reveló el programa secreto de rearme de ese país luego de perder la Primera Guerra Mundial.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

¿Quién es María Ressa?

La periodista María Ressa actualmente tiene 58 años y es la fundadora del sitio Rappler, una empresa de medios digitales para el periodismo de investigación.

Ressa, “utiliza la libertad de expresión para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en su país natal, Filipinas”, detalló el Premio Nobel en sus redes sociales y agregaron que “Rappler ha centrado su atención crítica en la controvertida y asesina campaña antidrogas del régimen de Duterte”.

Luego de saber que fue una de las ganadoras, Ressa expresó a través de una transmisión en vivo en Rappler que “nada es posible sin los hechos” y que “un mundo sin hechos significa un mundo sin verdad y confianza”.

La periodista también ha demostrado cómo las redes sociales han beneficiado la propagación de noticias falsas, además de acosar a los opositores del gobierno de Duterte y también manipular el debate público.

El trabajo de Ressa ha provocado varias demandas en su contra. En marzo de 2019, fue detenida en el aeropuerto de Manila y la acusaron de un supuesto fraude, sin embargo, finalmente fue dejada en libertad gracias a la presión de periodistas internacionales, consignó la BBC.

Por otro lado, en mayo de este 2021 también ganó el Premio Mundial de la Libertad de Prensa Unesco – Guillermo Cano, y en 2018 fue nombrada por Time como personalidad del año.

#NobelPrize laureate Maria Ressa uses freedom of expression to expose abuse of power, use of violence and growing authoritarianism in her native country, the Philippines. In 2012, she co-founded Rappler, @rapplerdotcom, a digital media company for investigative journalism. pic.twitter.com/C8W8NBqY7T — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

¿Quién es Dmitry Muratov?

El periodista Dmitry Muratov, de 59 años actualmente, también se ha dedicado durante su carrera a defender la libertad de expresión en Rusia y en 1993 fue uno de los fundadores del periódico independiente Novaja Gazeta.

“El periodismo basado en hechos y la integridad profesional de Novaja Gazeta la han convertido en una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que raras veces mencionan otros medios de comunicación. Desde el inicio del periódico, seis de sus periodistas han sido asesinados”, informó el Premio Nobel en un tweet.

Pese a las constantes amenazas y asesinatos que se han registrado en torno a quienes trabajan en el medio, Muratov nunca ha abandonado la política independiente del periódico y continúa con su lucha.

Tras obtener el Nobel de la Paz, Muratov confesó en una entrevista con el canal Podyom en Telegram que “estoy riendo. De ninguna manera me lo esperaba. Esto está hecho una locura aquí” y describió el premio como “una retribución al periodismo ruso que ahora está siendo reprimido”.