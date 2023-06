Presidente de Canadá agradeció ayuda de brigadistas chilenos para combatir casi 3 mil incendios forestales

Durante esta jornada de viernes, el presidente de Canadá, Justin Trudeau, se comunicó con el Presidente Gabriel Boric para expresar su agradecimiento por el equipo de brigadistas chilenos de Conaf que viajó a combatir los incendios forestales que afectan a la nación norteamericana.

Así lo manifestó el mandatario canadiense en su cuenta oficial de Twitter, donde detalló que “hoy por teléfono” habló con el jefe de Estado nacional “sobre la situación de los incendios forestales”.

En ese sentido, explicó que “los bomberos de Chile han venido a ayudar y le dije que estamos increíblemente agradecidos por el apoyo. Los canadienses y los chilenos siempre van a estar ahí el uno para el otro“.

Esto, a raíz de los casi 3 mil voraces siniestros que están afectando a ese país, los que han consumido más de 4,5 millones de hectáreas, según las autoridades del país, y cuyo humo ha llegado hasta los cielos de Nueva York, en Estados Unidos.

En consecuencia de esta situación, según informaron desde el Ministerio de Agricultura, a Canadá viajó un equipo compuesto por cuatro brigadas, a cargo del líder Francisco Vargas, jefe del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de la Región de La Araucanía, y Fernando Parada, jefe del Departamento de Recursos Aéreos de CONAF.

On the phone today, I spoke with President @GabrielBoric about the wildfire situation in Canada. Firefighters from Chile have come to help, and I told him that we’re incredibly grateful for the support. Canadians and Chileans are always going to be there for one another.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 16, 2023