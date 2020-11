Tras la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, los mandatarios de diversos países han manifestado sus felicitaciones y apoyo a quién se convertiría en el 46° presidente de ese país.

“Los estadounidenses han elegido a su presidente. ¡Felicidades Joe Biden y Kamala Harris! Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales. ¡Vamos a trabajar juntos!”, escribió el presidente de Francia, Emmanuel Macron en su cuenta de Twitter.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020