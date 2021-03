(CNN) – El príncipe Harry llegó oficialmente a California. El duque de Sussex se unió a la startup BetterUp, de Silicon Valley, como su director de impacto, dijo la compañía a CNN, lo que también fue ratificado por su portavoz.

La empresa proporciona servicios de coaching y salud mental a sus clientes. El sitio web de la compañía incluye a Harry como parte de su equipo de liderazgo y lo describe como un “humanitario, veterano militar, defensor del bienestar mental y ambientalista”.

Harry se une a la startup semanas después de que él y Meghan, duquesa de Sussex, le dieran una entrevista explosiva a Oprah Winfrey, en la que detallaba su decisión de dejar el Reino Unido y retirarse de los puestos principales en la familia real británica. La pareja, que vive en California, también abordó la tensión que la vida real tenía sobre su salud mental.

El Wall Street Journal fue el primero en informar que Harry se había unido a la startup.

En BetterUp, se espera que Harry participe en las decisiones de estrategia de productos y contribuciones caritativas, y defienda públicamente temas relacionados con la salud mental, informó el periódico.

El mismo medio expuso que desde la empresa se negaron a comentar cuánto se le pagaría a Harry. “Es un papel significativo y sustancioso”, dijo el director ejecutivo Alexi Robichaux.

El príncipe amplió sus razones para unirse a la firma en una publicación de blog de la empresa, diciendo que reconocía una “pasión compartida” por ayudar a las personas en Robichaux.

“Lo que me llamó la atención sobre BetterUp fue que la misión de la empresa de liberar el potencial de las personas en todas partes requiere innovación, impacto e integridad. Su equipo ha estado cumpliendo ese trabajo durante años”, sostuvo Harry.

Harry también señaló que se había beneficiado personalmente del entrenamiento proporcionado por la startup.

“Personalmente, he encontrado que trabajar con un entrenador de BetterUp es invaluable. Me emparejaron con un entrenador verdaderamente increíble que me ha dado buenos consejos y una nueva perspectiva“, comentó Harry en la publicación del blog.

El príncipe ha asumido otro gran trabajo desde que dejó el Reino Unido: Spotify tiene una asociación exclusiva con Archewell Audio, una compañía de producción fundada por el duque y la duquesa de Sussex.