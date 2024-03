Mensaje del príncipe Harry y Meghan Markle para Kate Middleton enojó a los británicos

Los duques de Sussex, el príncipe Harry y Meghan Markle, se refirieron a la condición de salud de Kate Middleton con un escueto mensaje en el que enviaron sus mejores deseos.

La princesa de Gales anunció al mundo que fue diagnosticada con cáncer, durante la tarde de este viernes, siendo esa la razón de su desaparición en el último tiempo, generando consternación en el público.

Los duques de Sussex se comunicaron con Max Foster, un corresponsal de CNN en Londres, quien compartió el mensaje mediante sus redes sociales.

“Príncipe Harry y duquesa de Sussex: ‘Deseamos salud y curación para Kate y su familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, fue el escueto mensaje que escribió Foster en su cuenta de X.

Las palabras de los duques causaron indignación en redes sociales, donde fueron ampliamente criticados: “No, no lo hacen”, “Harry y Meghan son bas…” y “No creo que nadie haya pedido su comentario, después de todo lo que hicieron. Y su nombre sigue siendo Catherine”, son algunas de las reacciones de los usuarios.

En esa misma línea, también exigieron respeto por la forma en que se menciona a Middleton como “Kate”, sin precisar que su título real es princesa de Gales.

Prince Harry and Duchess of Sussex: “We wish health and healing for Kate and the family, and hope they are able to do so privately and in peace.”

— Max Foster (@MaxFosterCNN) March 22, 2024