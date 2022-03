El ataque armado por parte de Rusia en contra de Ucrania para muchos expertos era algo que podía explotar, literalmente, en cualquiera de los últimos días, lo que finalmente fue llevado a cabo por la orden del presidente ruso Vladímir Putin.

El conflicto, ha dejado miles de muertes, medio millón de refugiados y múltiples consecuencias políticas, sociales y económicas no tan solo en la zona afectada, sino que en gran parte del mundo.

No obstante, hace algunos días se viralizó un viejo episodio de la serie animada Los Simpson, en el cual aparece la “resurrección” de la Unión Soviética.

Lo anterior, queda plasmado en el capítulo número 19 de la temporada nueve de la serie. El episodio titulado Simpson Tide, fue emitido por vez primera el pasado 20 de marzo de 1998.

En dicha escena, a Homero, el protagonista de los dibujos animados, lo despiden de la central nuclear en la que trabaja, para luego sumarse a las filas de la armada estadounidense.

Tras su graduación, Homero es enviado a un submarino nuclear, no obstante, el capitán es lanzado por el compartimiento de los torpedos y el padre de Bart y Lisa queda al mando de la tripulación.

En ese contexto, Homero toma la decisión de regresar a su ciudad Springfield, pero un error hace que termine en Rusia, generando un conflicto mundial.

Tras el suceso, aparecen tanques de guerra al lado del Kremlin, reaparece el muro de Berlín, e incluso, resucita Lenin, quien da la orden de una guerra contra el capitalismo. Dicho capítulo de ficción, fue tomado como una especie de predicción por parte de los fanáticos, y el productor de la serie Al Jean tuvo palabras al respecto.

“En términos de predicciones, tenemos dos tipos: las triviales, como cuando Don Mattingly se mete en problemas por su cabello en ‘Homer at the Bat, y luego están las predicciones como esta. Odio decirlo, pero nací en 1961, así que viví 30 años de mi vida con el espectro de la Unión Soviética. Entonces, para mí, esto es tristemente más la norma que una predicción. Pensamos que las cosas iban a salir mal”, explicó en entrevista con el medio The Hollywood.

“No es que quisiéramos que pasara; si lo pusimos en el programa era porque lo tomábamos a broma y sabíamos que sí podía suceder pero la posibilidad era lejana“, señaló.

“Hoy, Rusia invadiendo a Ucrania es una realidad y ahora quisiera jamás haber bromeado al respecto“, sentenció

.@TheSimpsons Very sad to say this was not hard to predict: https://t.co/oC9LScSHrU

— Al Jean (@AlJean) February 24, 2022