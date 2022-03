Viendo que se iban a escapar, Ferrari atinó a sacarse el casco con el que iba en moto y gritó: “Fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor”.

Ante el ruego, el ex-estudiante reconoció el rostro de Ferrari y tiró las pertenencias del profesor al suelo, dándose a la fuga.

“Sentía que en algún momento me iba a reconocer. Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me tiró las cosas. Tiraron la mochila y el celular, ahí agarré las cosas gracias a los vecinos”, agregó el docente.

