Un video que se hizo viral en redes sociales desató la polémica en las últimas horas. En él, un profesor peruano es el protagonista y se ganó el repudio de los usuarios de las plataformas luego de tratar de “imbécil” a una estudiante en plena clase virtual.

Este hecho fue mostrado en la televisión de dicho país. En las imágenes se puede observar a Regis Huamán, profesor que ejerce en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, quien reacciona al escuchar la risa de una de sus estudiantes.

“¿Quién es esa imbécil que habla así, que se ríe? Una imbécil… ‘ja, ja, ja’, dice. ¿De qué se ríe? Una chibola adefesia que no sabe nada”, dijo Huamán.

Esto no quedó ahí. Luego de pronunciar aquellas palabras, el profesor siguió con sus comentarios, los que quedaron registrados. “Discútanme con razones que nunca se repita, no te cojudees conmigo, estoy hablando de ciencia y no de estupideces”, agregó.

“Históricamente nos han deformado el cerebro, no nos dan opciones, yo mismo he sido religioso, adventista, más de 28 años hasta que me di cuenta que eso era una estupidez y decidí dejar de ser estúpido”, continuó expresando.

Junto con eso, agregó: “Eso es una decisión de cada uno, la única manera de crecer es dejar de ser estúpido, no hay otra salida”.

Para finalizar, el profesor peruano decidió lanzar una advertencia sobre la “estupidez” a sus estudiantes. “Si quieren seguir siéndolo, es una cuestión personal, pero no digan que Regis Huamán no les dijo, y no crean que estoy hablando tonterías. Pónganme al mejor de los obispos, pastores, quienes sean para sacarles la mermelada”,

La decisión de los estudiantes

Los estudiantes de este profesor, y compañeros de la joven afectada por sus palabras, decidieron actuar luego de vivir esta polémica situación. Por ello, compartieron el registro para que se viralizara en las plataformas digitales, algo que ocurrió tal como esperaban.

Según la información de los medios del país, como Diario Correo, la Defensoría del Pueblo de Perú decidió emplazar a la universidad en donde ejerce Regis Huamán para que que se inicie una investigación.

Sobre esto, y solicitando que se ponga en remisión el clip, el representante del organismo, David Pacheco, señaló: “La ley universitaria y el estatuto de nuestra primera casa superior de estudios de la región, establecen que son derechos de los estudiantes emitir opiniones sin que sean sancionados por ello durante la enseñanza universitaria”.