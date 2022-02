Una profesora en Estados Unidos fue arrestada al ser acusada de tirarle el pelo a una de sus alumnas, una situación que quedó registrada en un video.

Jennifer Wells-Jackson (49), docente de King Robinson Magnet School, en New Haven, fue acusada de riesgo de lesiones a un menor y violación del orden público en segundo grado luego del incidente ocurrido cerca de las 3:45 pm del pasado martes 1 de febrero, según consignó News 8.

En el registro se puede ver a Jennifer tomar el pelo de Destinique James (12), mientras el resto de los alumnos dentro de la sala de clases piden que la suelte.

“Hay ciertas cosas que dices y hay ciertas cosas que no dices, hay ciertas cosas que haces y ciertas cosas que se supone que no debes hacer, especialmente cuando tratas con los hijos de otras personas”, dijo Destinie, madre de la niña. “Al final del día, no hay justificación para poner las manos sobre el hijo de alguien”, agregó.

La estudiante, en tanto, no reportó haber sufrido lesiones graves y negó atendida por personal médico, de acuerdo a lo que señaló la policía.

Justin Harmon, director de marketing y comunicaciones de las Escuelas Públicas de New Haven, comentó al medio local que el distrito se toma muy en serio la seguridad de los estudiantes y que están cooperando en la investigación con el departamento de policía.

.@NewHavenPolice say they arrested 49-year-old Jennifer Wells-Jackson, a teacher at King Robinson Magnet School, for risk of injuring a minor and breach of peace. She was caught on camera grabbing a 12-year-old student by her hair Tuesday afternoon. @WTNH pic.twitter.com/FbSeorzWz9 — Lauren Linder (@lauren_linder) February 3, 2022

Tras su arresto, la mujer fue liberada bajo una fianza de 20.000 dólares, unos 16 millones de pesos chilenos, y se espera que dentro de los próximos días se presente en la corte.

Una fuente cercana al distrito señaló a News 8 que Jennifer Wells-Jackson “es una gran persona, una educadora veterana y una activista comunitaria”, además de sentirse conmocionados con el arresto.