Trabajador arruinó la magia: La fallida propuesta de matrimonio en Disneyland París que se volvió viral

El video de una fallida propuesta de matrimonio en Disneyland París rápidamente se viralizó en las redes sociales, tanto que incluso Disney se tuvo que disculpar.

En el video, compartido a inicios de junio, se puede ver a una pareja con el clásico castillo de fondo. De pronto, el hombre se arrodilla frente a la mujer para pasarle el anillo de compromiso hasta que es abruptamente interrumpido por uno de los trabajadores del recinto.

Tras eso, aparece un joven con orejas de Mickey Mouse que se posicionada entre ambos y les pide que bajen de la tarima en la que se encontraban, arruinando toda la magia del romántico momento.

“Dijo que sí”, se le puede escuchar decir al hombre al trabajar que estaba con el brazo estriado señalando el lugar en el que debían estar, quien e responde “sí, es genial, pero aquí (lugar) va a ser aún mejor”.

Luego de conocerse la situación, la empresa indicó en un comunicado a The New York Times que pidieron disculpas por el incidente y que esperan poder arreglar las cosas con los recién comprometidos.

“Hemos ofrecido nuestras más sinceras disculpas a la pareja en cuestión y haremos todo lo posible para compensarlos”, indicaron según lo que consignó People.

Por su parte, Ante, el hombre de 31 años alemán que pidió matrimonio, contó que Disney le ofreció a él y a su prometida pasar un fin de semana gratis en un parque y hotel de Disneyland que ellos quisieran, pero se negó.

“Ya no quiero visitar Disneylandia. No pueden devolvernos el momento y eso es lo único que quiero: tener una segunda oportunidad”, indicó. “Disneyland representa los sueños (…) Nuestro momento fue destruido”, fue parte de lo que dijo.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx

— BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022