A casi una semana del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, que ha incluido numerosos bombardeos en las principales ciudades, se han registrado manifestaciones en diferentes partes del mundo en contra de esta violenta invasión comandada por Vladimir Putin.

Sobre todo en las naciones que se encuentran más cercanas al conflicto bélico, se han producido masivas protestas anti-guerra, que si bien han sido pacíficas, han sido severamente reprimidas por la fuerza policial. Según ha informado la agencia EFE, se han efectuado alrededor de 6.500 detenciones en Rusia y más de 800 en Bielorrusia en dicho contexto.

Este miércoles, se dio a conocer el arresto de Elena Osipova, una conocida sobreviviente del asedio de Leningrado, durante una manifestación en la ciudad de San Petersburgo. Recordemos que esta fue una acción que llevó a cabo la Alemania Nazi hace más de 80 años, durante la II Guerra Mundial, en que se procedió a bloquear la localidad para dejar morir de hambre a su población civil.

Lee también: Ucraniano que vive en Moscú: “Ni las protestas en las calles ni las sanciones europeas son suficientes”

Osipova, quien fue una de las más de 300 personas que fueron detenidas por funcionarios policiales durante esta jornada en dicha ciudad, se encontraba parada sosteniendo dos cartulinas con escritos en relación al conflicto bélico que se está desarrollando en estos momentos en Europa del Este.

El diario español El País recalcó que “la activista (Elena) es conocida, entre otros motivos, por un grafiti que dedicó a una amiga que perdió a toda su familia durante el asedio nazi”.

Lee también: Ola de refugiados: Cinco millones de personas dejarían Ucrania

In #StPetersburg, #Russia, the police detained a well-known survivor of the Siege of Leningrad Yelena Osipova at an anti-war #protest: pic.twitter.com/QFhPrWKcCo

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) March 2, 2022