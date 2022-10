Tras la llegada del huracán Ian: Segunda noche de protestas en Cuba por el apagón general y bloqueo en la red

(EFE) – Centenares de personas participaron este viernes en varias protestas espontaneas en distintos barrios de La Habana en el tercer día consecutivo de apagón general por el paso del huracán Ian.

De forma paralela tuvo lugar, según alertaron varias plataformas especializadas, un bloqueo casi total del tráfico de internet desde Cuba, también por segunda noche consecutiva.

Según pudo comprobar Efe, más de un centenar de personas se concentraron a primera hora de la noche en el distrito de Playa para protestar por la falta de corriente eléctrica.

Hasta el lugar llegaron poco después muchos efectivos policiales, que rodearon rápidamente a los manifestantes, y luego cuatro guaguas (autobuses) con jóvenes vestidos de civil llegaron al lugar y empezaron a proferir consignas a favor de la revolución.

Según vídeos y testimonios en redes sociales, se han producido además otras protestas, como cacerolazos y cortes de calzada con los árboles caídos por el huracán, en Holguín (oriente), Matanzas (occidente) y en otros municipios de La Habana como Boyeros, Habana del Este, Marianao y Cerro.

Las protestas se suceden desde este jueves en Cuba, especialmente en La Habana, por el creciente descontento social por la falta de corriente eléctrica en la inmensa mayoría del país tras el paso del huracán Ian.

A lo largo del día se habían registrado sentadas, concentraciones y cacerolazos en Guanabacoa (occidente) y los barrios habaneros de Vedado, La Palma y Bacuranao.

La víspera se habían producido ya protestas en Camagüey (oriente), Batabanó (occidente) y en barrios humildes de La Habana como El Cerro, Arroyo Naranjo y San Miguel del Padrón.

La plataforma Netblocks volvió este viernes a denunciar, como hizo el jueves, el colapso casi total del tráfico de internet desde Cuba, algo que este especialista en la red achaca a una decisión del Gobierno del país.

“Confirmado: Datos de red a tiempo real muestran que internet ha sido cortada en Cuba por segunda noche consecutiva”, escribía la plataforma en Twitter.

Según Netblocks, “las métricas muestran el colapso de la conectividad a partir de las ocho de la tarde entre las protestas sobre las pobres condiciones y cortes eléctricos empeorados por el huracán Ian”.

⚠️ Confirmed: Metrics show a near-total collapse of internet traffic from #Cuba amid reports of major protests over power cuts and poor conditions exacerbated by Hurricane Ian, with security forces deployed; incident likely to limit the free flow of information 📉 #LaLuz #SOSCuba pic.twitter.com/BcugUR9JZq

