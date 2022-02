(EFE/CHV Noticias) – El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este lunes 21 de febrero la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

En una ceremonia en el Kremlin, Putin firmó un decreto con el reconocimiento tras una larga alocución televisada a la nación. “Considero necesario tomar una decisión que desde hace tiempo caía por su propio peso: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk“, dijo el mandatario ruso al final de su discurso.

Lee también: EE.UU. envió carta a Bachelet: Aseguran que Rusia tiene listado de ciudadanos ucranianos “para matarlos”

No obstante, la última información con respecto al tema, es que el gobierno ruso, autorizó a las fuerzas armadas a ingresar a los territorios ucranianos para el “mantenimiento de la paz“.

Mediante un decreto, el gobierno de Rusia informó que sobre el reconocimiento de la República Popular de Donetsk, teniendo en cuenta la “voluntad del pueblo” y la “negativa de Ucrania para resolver pacíficamente el conflicto de acuerdo con los acuerdos de Minsk”. Ante esto, “reconocemos a la República Popular de Donetsk como un Estado soberano e independiente“, comienzan señalando en la declaración.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia celebrará negociaciones con la parte de Donetsk sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, y formalizará el acuerdo alcanzado con los documentos pertinentes”, agregan.

A lo anterior se suma “instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia para que celebre negociaciones con la parte de Donetsk mediante la participación de las autoridades ejecutivas federales interesadas en la preparación de un proyecto de tratado sobre amistad, cooperación y asistencia mutua, y presente una propuesta para su firma en el manera prescrita”.

Lee también: Truth Social, la nueva red social lanzada por Donald Trump para competir con Twitter y Facebook

“En relación con la apelación del Jefe de la República de Donetsk al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa -para garantizar hasta la conclusión del acuerdo mencionado en el párrafo tres de este Decreto- la implementación por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia en el territorio de la República Popular de Donetsk de las funciones de mantenimiento de la paz, el presente decreto entra en vigor a partir de la fecha de su firma“, sentencian.

“Teniendo en cuenta la voluntad del pueblo de la República Popular de Lugansk, la negativa de Ucrania a resolver pacíficamente el conflicto de acuerdo con los acuerdos de Minsk, reconocemos a la República Popular de Lugansk como un estado soberano e independiente“, aseguran.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia debe negociar con la parte de Lugansk sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, el acuerdo alcanzado y formalizar los documentos pertinentes“, agregan.

“Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia para que celebre negociaciones con la Parte de Lugansk con la participación de las autoridades ejecutivas federales interesadas en la preparación de un proyecto de tratado sobre amistad, cooperación y asistencia mutua y presente una propuesta para su firma en el manera prescrita”, indican.

Lee también: México asume defensa legal de mujer condenada a 100 latigazos en Qatar tras denunciar abuso sexual

“Con relación con la apelación del Jefe de la República Popular de Lugansk al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, para garantizar hasta la conclusión del acuerdo mencionado en el párrafo tres de este decreto, la implementación por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en el territorio de la República Popular de Lugansk República de las funciones de mantenimiento de la paz, el presente decreto entra en vigor a partir de la fecha de su firma“, concluyen.

Putin has ordered Russian troops into Ukraine.

The decrees on recognizing the Donetsk and Luhansk People’s Republics order the Russian armed forces to go into separatist territory on peacekeeping missions. pic.twitter.com/cjKMidlD4Q

— max seddon (@maxseddon) February 21, 2022