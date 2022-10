¿Qué es Just Stop Oil? El grupo de activistas que lanza alimentos a obras de arte como protesta

Hace unos días atrás, un grupo de activistas acaparó la atención de los medios internacionales al lanzar sopa de tomate a la reconocida e histórica obra de Vincent van Gogh, Los Girasoles, en Londres. Y la jornada de lunes, volvieron a ser noticia, al esparcir torta de chocolate en la figura de cera del Rey Carlos III en el Museo Madame Tussauds.

En dicho lugar irrumpieron dos jóvenes activistas, de 20 y 29 años, de la agrupación Just Stop Oil, quienes esparcieron el pastel en la cara del nuevo monarca del Reino Unido y señalaron que “estamos aquí porque buscamos proteger nuestras libertades y derechos, porque buscamos proteger esta tierra verde y agradable que es herencia de todos nosotros”.

🍰 Statement read at caking of the King:

“We are here because we seek to protect our freedoms and rights, because we seek to protect this green and pleasant land which is the inheritance of us all. Last year, at COP 26 in Glasgow, Queen Elizabeth said…https://t.co/3HcoR1u37z pic.twitter.com/3iXWSo81NI

