(EFE) – En marco de operaciones militares, cierres de espacios aéreos, ruptura de relaciones diplomáticas y el desplome de las bolsas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció en la madrugada de este jueves 24 de febrero el comienzo de la invasión de sus tropas en Ucrania.

Address by the President of the Russian Federation https://t.co/jRvdLQE8TJ

— President of Russia (@KremlinRussia_E) February 24, 2022